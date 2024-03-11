Minik Eylül fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 10 Mart günü ikindi saatlerinde anne ve babası ve iki kardeşi ile birlikte dedesinin çalıştığı villaya ziyarete gittiler. Bu sırada Eylül kardeşleri ile birlikte villanın bahçesinde oynamaya başladı.

KAZA İLE DÜŞTÜ

Minik Eylül, kardeşleri ile oynadığı sırada villanın bahçesinde fosseptik çukurunun üstündeki taşı ittirdiği sırada kaza ile çukura düştü. Bir süre sonra ailesi kızlarının olmadığını fark etti. Aile fosseptik çukurunun kapağının açık olduğunu fark etti. Yapılan aramada minik Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu. Minik Eylül'ün cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından minik Eylül Kaplan'nın cenazesi acılı aileye teslim edildi. Çorum'dan gelen yakınları ile birlikte alınan cenaze Döşemealtı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa veridi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.