Haberler Yaşam Haberleri Minik Eylül fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.3.2024 13:43 Son Güncelleme: 11.3.2024 14:30

Minik Eylül fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti

Antalya’da 5 yaşındaki Eylül Kaplan bahçesinde onadığı villanın fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Minik Eylül fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 10 Mart günü ikindi saatlerinde anne ve babası ve iki kardeşi ile birlikte dedesinin çalıştığı villaya ziyarete gittiler. Bu sırada Eylül kardeşleri ile birlikte villanın bahçesinde oynamaya başladı.

KAZA İLE DÜŞTÜ

Minik Eylül, kardeşleri ile oynadığı sırada villanın bahçesinde fosseptik çukurunun üstündeki taşı ittirdiği sırada kaza ile çukura düştü. Bir süre sonra ailesi kızlarının olmadığını fark etti. Aile fosseptik çukurunun kapağının açık olduğunu fark etti. Yapılan aramada minik Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Aile gözyaşlarına boğuldu. Minik Eylül'ün cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından minik Eylül Kaplan'nın cenazesi acılı aileye teslim edildi. Çorum'dan gelen yakınları ile birlikte alınan cenaze Döşemealtı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa veridi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Eylül fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA