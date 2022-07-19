Minik Eymen’in katillerine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve 38’er yıl hapis cezası

İzmir polisi, 3 yıl önce Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis minik Eymen'e ulaşamazken, anne Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu. Çelişkili ifadeler üzerine soruşturmasını derinleştiren polis minik Eymen'in canice öldürüldüğünü belirledi. Küçük çocuğun cesedi 1 Eylül 2019'da elleri ayakları bağlı şekilde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunda poşet içinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mine Durak'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında davanın karar duruşmasının ardından itirazlar sonucu dosya istinafa taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

ÖZ ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞ

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Telefonda bulunan fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı. Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek alıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi. Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu ve Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosunun da bulunduğu belirtildi. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

CANİ ANNENİN CEZAİ EHLİYETİ TAM

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı ve bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

'RAPOR ALAMADIK ÇÜNKÜ CESET ERİMİŞTİ'

Sanıklar, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar davaya SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı (UCİM) Saadet Özkan ile izleyiciler salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Mine Durak, Eymen'i kendisinin öldürmediğini savundu. Diğer sanık Elçetin de suçsuz olduğunu öne sürdü. Elçetin, "Eymen'in boğulma şekliyle ilgili rapor alınmasını istemiştim ama almadınız" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Alamadık çünkü ceset erimişti" yanıtını verdi. Savunmaların ardından karar açıklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti Durak ve Elçetin'i birlikte 'fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'er yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi sebebiyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun cebir ve tehdit ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi sebebiyle her iki sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkartıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme Elçetin ve Durak'ı, 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

DUYGULANDIRAN GEREKÇELİ KARAR

Kararın ardından hazırlanan gerekçeli kararda, "Gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaştığımız üzere Eymen Sadık Durak, henüz 4,5 yaşındayken ne yazık ki dosyaya yansıyan delillere göre canice öldürülmüş. Eymen'in küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandıyla sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış. Bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeni 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiş. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözlerinin asla unutulmaması dileğiyle. Ruhun şad olsun Eymen bebek" ifadelerine yer verildi.