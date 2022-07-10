Minik futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

Adana'da Kurban Bayramı'nın arife gününde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Adana Demirspor Futbol Akemisinde öğrenci olan 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Minik futbolcu için Adana Demirspor kulübü sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Yaşamını yitiren Oğuz Kaan Orhan, Buruk Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

YOLUN KARŞINA GEÇERKEN

Olay 8 Temmuz günü merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K. kullanımındaki 01 AKR 263 plakalı kamyonet Çatalan Caddesi'nde yaya olarak yolun karşına geçmek isteyen 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Sarıçam Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi olan Oğuz Kaan Orhan, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Minik futbolcu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABUTUN ÜZERİNE FORMASI ÖRTÜLDÜ

Oğuz Kaan Orhan, hastanedeki yaşam mücadelesini Kurban Bayramı'nın 2. günü kaybetti. Orhan'ın cenazesi bugün ailesi tarafından Balcalı Hastanesi Morgu'ndan alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Küçük futbolcunun tabutunun üstüne her maçta giydiği 6 numaralı forması örtüldü. Oğuz Kaan Orhan, Buruk Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

"TORUNUMUN HAYALLERİ VARDI"

Oğuz Kaan Orhan'ın acılı dedesi Veli Güzel (71), sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, "Ne sürücü, ne de bir yakını acımızı paylaşmak için bizi aramadı. Çok üzgünüz. Kimse isteyerek kaza yapmaz ama insan bir geçmiş olsun demez mi? Böyle bir olay oldu, başınız sağ olsun diyemezler mi? Bu mu insanlık. Kendisi telefon edemiyorsa bir yakınına telefon ettir. Hayalleri hep yarım kaldı. Bizimde onun üzerinde hayallerimiz vardı. Bizim de hayallerimiz hep içimizde kaldı" dedi.

ADS'DEN TAZİYE MESAJI

Küçük futbolcunun acı haberini alan Adana Demirspor kulübü sosyal medyadaki resmi hesaplarından "Başımız sağ olsun" başlıklı yayınladıkları taziye mesajında "Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.