Minik Hiranur beyin tümörüne yenik düştü... 2 yıl boyunca baktığı güvercin pencerenin önünden ayrıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 yıldır beyin tümörü tedavisi gören 8 yaşındaki Hiranur İspenoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 2 yıl boyunca hastane baktığı güvercin ise Hiranur'un son nefesini vermesinin ardından pencereden önünden ayrıldı. O anı dede Hasan Akbulut sosyal medyadan paylaştı. Baba Feyyaz – Anne Kevser İspenoğlu çiftinin biricik kızları Hiranur'u 2022 yılında 6 yaşında anaokuluna başlamayı hayal ederken aniden rahatsızlandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hiranur'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Hastaneye yatış yaptırılarak hemen tedavisine başlandı.
AİLE SEFERBER OLDU
Baba Feyyaz, anne Kevser İspenoğlu çifti üzücü haberin ardından yıkıldı. Polis memuru dede Hasan Akbulut biricik torununa daha çok zaman ayırmak, hastalığı süresince onunla daha çok ilgilenmek için hemen emekli oldu. Antalya'dan ev tuttu. Hiranur'un tedavisi boyunca dede başta olmak üzere tüm aile Hiranur'a moral verip hastalığı yenmesi için ona hep destek oldu. İllet hastalığı yenmesi için onula birlikte mücadele etti.
2 YIL DİRENDİ
Yaşıtları parklarda oynarken Hiranur İspenoğlu hastanede beyin tümörü ile 2 yıl aralıksız savaştı. Anne ve babasının yanında dedesi Hasan Akbulut torununu hiç yalnız bırakmadı. Hiranur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü 2 yıl süresince odasındaki camının önüne gelen güvercini besledi. İki yılın sonunda Hiranur'un vücudu daha fazla dayanamadı. Yaşam mücadelesini 23 Haziran'da kaybetti. Hiranur son nefesini verdiği sırada güvercin son kez camın önüne gelip sonra kanat çırparak gitti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Hiranur'un ölümü ailesi,yakınlarını yanı sıra tüm Manavgat'ı yasa boğdu. Sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Torununun hayatta iken tek hayalinin polis olmak istediğini de belirten dede Hasan Akbulut ise; "Hiranur son nefesini verdiği sırada camının önüne gelen besleği güvercinin fotoğrafını çekti. Sosyal medyadan "Gözümüzün önünde gerçekleşen güvercin hikayesi. Hiranur'un yattığı yoğun bakım burası. Kalbi durdu. Güvercin kondu. Belki hastanede yatarken yemlediği kuş teşekkür etmeye geldi. Sonra gitti güvercin onunla birlikte." paylaşımını herkesi ağlattı.