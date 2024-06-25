Minik Hiranur beyin tümörüne yenik düştü... 2 yıl boyunca baktığı güvercin pencerenin önünden ayrıldı

AİLE SEFERBER OLDU

Baba Feyyaz, anne Kevser İspenoğlu çifti üzücü haberin ardından yıkıldı. Polis memuru dede Hasan Akbulut biricik torununa daha çok zaman ayırmak, hastalığı süresince onunla daha çok ilgilenmek için hemen emekli oldu. Antalya'dan ev tuttu. Hiranur'un tedavisi boyunca dede başta olmak üzere tüm aile Hiranur'a moral verip hastalığı yenmesi için ona hep destek oldu. İllet hastalığı yenmesi için onula birlikte mücadele etti.