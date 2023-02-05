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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Minik Irmak’ın kaşıntısı karaciğer yetmezliği çıktı

5.5 aylıkken vücudu kaşınmaya başlayan ve ‘uyuz’ sanıldığı için doğru tedavi edilmeyen Irmak’ın doğuştan karaciğer hastası olduğu anlaşıldı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Minik Irmak’ın kaşıntısı karaciğer yetmezliği çıktı
İstanbul'da 2.5 yaşındaki Irmak Bilkay, kaşıntı şikâyetiyle henüz 5.5 aylık bebekken tanıştı. Ailesinin gitmediği doktor kalmadı. Irmak'a uyuz teşhisi bile konuldu. Bilkay ailesi, kızlarını uyuzdan kurtarmak için uğraşırken, İstanbul'da özel bir hastanede yapılan son tetkiklerde minik kızın karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın yaptığı operasyonla Irmak, annesinden alınan karaciğer parçası ile yeniden sağlığına kavuştu. Baba Ferda Bilkay, "Kızımın yastık ve yorganları kan içerisinde kalıyordu. Ağlamasın, rahat uyusun diye annesiyle nöbetleşe gece uyanıp Irmak'ı kaşıyorduk. Dışarı çıktığımızda Irmak kaşınıyor diye insanlar bulaşıcı bir hastalığı var sanıp bizden uzak duruyorlardı. Nakilden sonra şimdi çok keyfi yerinde" dedi. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ise, "Konjenital hepatik fibroz adı verilen doğuştan karaciğer rahatsızlığı olduğunu gördük ve nakli gerçekleştirdik. Başarılı nakil sonrası Irmak'ın tüm şikâyetleri kayboldu. Normal yaşamına döndüğünü gözlemledik, şimdi birlikte oyunlar oynuyoruz" dedi.

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Minik Irmak’ın kaşıntısı karaciğer yetmezliği çıktı
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