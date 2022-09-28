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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:25 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:36

Minik Kaan maganda kurbanı

Gaziantep’te evlerinin bahçesinde bebek arabasında gezdirilen 13 aylık Kaan Taş, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Minik Kaan maganda kurbanı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana gelen olayda, evlerinin olduğu sitenin bahçesinde ablası tarafından bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş'ın başına henüz bilinmeyen bir yerden gelen maganda kurşunu isabet etti.

Bebeğin başından kan geldiğini gören aile bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Kaan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Minik Kaan maganda kurbanı
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