Minik Kaan maganda kurbanı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana gelen olayda, evlerinin olduğu sitenin bahçesinde ablası tarafından bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş'ın başına henüz bilinmeyen bir yerden gelen maganda kurşunu isabet etti.

Bebeğin başından kan geldiğini gören aile bebeği hemen hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Kaan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.