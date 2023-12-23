Minik kalplerden büyük mesaj... Türk malına Gazze’yi anarak sahip çıktılar

Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu, Tutum Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası'nda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun 4-İ sınıfı öğrencileri, 13 Aralık 2023 günü, öğrenci ve velileri bilinçlendirmek amaçlı okul yönetimi önderliğinde toplam 450 kişilik bir ekiple anlamlı bir program hazırladı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN FARKINDALIK YARATAN ETKİNLİK

Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu Müdürü Yılmaz Yıldız ve 4-İ sınıf öğretmeni Tülay Morboncuk, öğrenciler ve velilerle işbirliği yaparak farkındalık yaratan bir etkinlik planladı. Ekip, Tutum Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası'nda Türk Malının önemini anlamak için "Gazze'den daha iyi bir ders olamazdı" dedi ve tüm okulu bilinçlendirmek için pankartlar, afişler ve sloganlarla gösteri yaptı.

TÜRK MALLARINA GAZZE'Yİ ANARAK SAHİP ÇIKTILAR

"Dünya yiyor Gazze ölüyor" sloganıyla İsrail mallarını boykot eden öğrenci ve veliler, küresel bir mesaj verdi. Türk mallarına sahip çıkışlarıyla, çevresindeki herkese yerli üretimin faydalarını anlatmasıyla, Gazze'nin yanında vakur duruşuyla minicik yürekler anlamlı ve farklı bu projeyle dikkatleri üzerine çekti.