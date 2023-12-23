Haberler Yaşam Haberleri Minik kalplerden büyük mesaj... Türk malına Gazze’yi anarak sahip çıktılar
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:07

Minik kalplerden büyük mesaj... Türk malına Gazze’yi anarak sahip çıktılar

Tutum Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası kapsamında Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu özel haftada okulun 4üncü sınıf öğrencileri, arkadaşlarını ve velileri bilinçlendirmek amaçlı için pankartlar, afişler ve sloganlarla gösteri yaptı. “Dünya yiyor Gazze ölüyor” sloganıyla İsrail mallarını boykot eden öğrenci ve veliler, küresel bir mesaj verdi. Türk mallarına, farkındalık yaratan bu etkinlikle sahip çıktı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Minik kalplerden büyük mesaj... Türk malına Gazze’yi anarak sahip çıktılar

Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu, Tutum Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası'nda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun 4-İ sınıfı öğrencileri, 13 Aralık 2023 günü, öğrenci ve velileri bilinçlendirmek amaçlı okul yönetimi önderliğinde toplam 450 kişilik bir ekiple anlamlı bir program hazırladı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN FARKINDALIK YARATAN ETKİNLİK

Esenyurt Kıraç Limak Türker İlkokulu Müdürü Yılmaz Yıldız ve 4-İ sınıf öğretmeni Tülay Morboncuk, öğrenciler ve velilerle işbirliği yaparak farkındalık yaratan bir etkinlik planladı. Ekip, Tutum Yatırım ve Türk Mallarını Koruma Haftası'nda Türk Malının önemini anlamak için "Gazze'den daha iyi bir ders olamazdı" dedi ve tüm okulu bilinçlendirmek için pankartlar, afişler ve sloganlarla gösteri yaptı.

TÜRK MALLARINA GAZZE'Yİ ANARAK SAHİP ÇIKTILAR

"Dünya yiyor Gazze ölüyor" sloganıyla İsrail mallarını boykot eden öğrenci ve veliler, küresel bir mesaj verdi. Türk mallarına sahip çıkışlarıyla, çevresindeki herkese yerli üretimin faydalarını anlatmasıyla, Gazze'nin yanında vakur duruşuyla minicik yürekler anlamlı ve farklı bu projeyle dikkatleri üzerine çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! 6 kahraman Mehmetçik şehit
Irak'ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu... Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri yaktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Neden korkmuyorlar?
Kartelin lüks otomobilleri polis aracı oldu
İngiltere'den skandal vize kararı! "Avrupa sağlam bir dersi hak ediyor"
Haftanın notları: En çok korktukları şey...
Son dakika: BMGK'da "Gazze'de acil adım" karar tasarısı kabul edildi
Memur maaşlarında artış tahmini % 50
Cumhuriyete Doğru ve ‘tarikat’ tartışması
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik kalplerden büyük mesaj... Türk malına Gazze’yi anarak sahip çıktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA