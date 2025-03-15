Minik kalplerin tekne orucu sevinci

Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde okul öncesi öğrencileri ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak tekne orucu tuttu. Karabük Belediyesi'nin her mahallesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezleri ev kadınlarının çeşitli el sanatları yapıp satarak aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra, ev kadınlarının bir araya gelerek kaynaşmasına katkı veriyor. Sosyal Yaşam Merkezleri aynı zaman da çocuklara yönelik etkinlikler de yapıyor. Bunlardan biri de okul öncesi öğrencilere gelenek, göreneklerimizi öğretirken, aynı zamanda maneviyatı da yaşatıyor. Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören okul öncesi öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak tekne orucu tuttu. Minik öğrenciler, heyecanla bekledikleri iftar vakti geldiğinde oruçlarını açarak bu özel anın sevincini yaşadı.

HEYECANLA BEKLEDİLER

Karabük Belediyesi Atatürk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Okul Öncesi Öğretmeni Perihan Özbek'in rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ramazan ayının anlamı anlatıldı. Tekne orucu tutan minikler, dualar eşliğinde oruçlarını açarak paylaşmanın ve sabrın önemini öğrendi. Veliler ise çocuklarının bu güzel deneyimi yaşamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Çocuklarımızın bu kutsal ayın ruhunu küçük yaşlardan itibaren hissedebilmeleri, geleneklerimizi ve değerlerimizi öğrenmeleri bizler için çok kıymetli" dedi.

KISA SÜRELİ ORUÇ

Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Tekne orucu, çocukların oruç ibadetine alışmaları için Osmanlı'dan günümüze kadar süregelen bir uygulamadır. Küçük yaşlardaki çocukların tam gün oruç tutmakta zorlanmamaları için öğleye yahut ikindiye kadar tuttukları oruçtur.