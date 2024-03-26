Minik kız metrelerce sürüklenmişti... Serbest bırakılan sürücü tutuklandı!

Meydana gelen korkunç kaza 19 Mart günü akşam saatlerinde Sultanbeyli'de yaşanmıştı. İddiaya göre bir araç, cadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A.M.Ş.'ye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce sürüklenmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız çocuğunu hastaneye götürmüştü. Şüpheli sürücü G.D. ise gözaltına alınmasının ardından adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

MİNİK KIZDAN ACI HABER

Korkunç kaza sonrası yürekli yakan bir gelişme yaşandı. Minik kız, hastanede tedavi altındayken yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından soruşturma kapsamında da yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli sürücü G.D., polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

İKİNCİ GÖZALTIDAN SONRA TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli G.D.'yi "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlikteki sorgusunda "Pişmanım" diyen şüpheli adam, Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.