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Giriş Tarihi: 27.9.2024 13:42 Son Güncelleme: 27.9.2024 13:44

Minik Kumsal'dan acı haber

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan 6 aylık Kumsal Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günlerdir Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Kumsal bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Minik Kumsal’dan acı haber

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan minik Kumsal, hızla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ve durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alınmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen minik bedeninin yaşama tutunması mümkün olmadı.

Kumsal bebeğin cenazesi, bugün İzmit Bağlıca Mahallesi Toramanlar Camii'nde kılınacak Cuma namazı sonrası Bağlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ailesi, acı kaybın ardından yas tutarken, küçük Kumsal'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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Minik Kumsal'dan acı haber
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