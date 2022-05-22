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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Minik Mathias’a tavşan dudak operasyonu

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Minik Mathias’a tavşan dudak operasyonu
HALK arasında 'Tavşan dudak' olarak bilinen doğuştan damak ve dudak yarığı problemiyle dünyaya gelen 2 aylık Mathias Iulian Constantin, İstanbul'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil ve ekibinin yaptığı özel operasyonla sağlığına kavuştu. Romanyalı anne Maria Constantin ve eşi ülkelerinde evlatlarının ameliyatının yapılamayacağı cevabını alınca yurtdışında tedavi imkanını araştırdı. Ancak Almanya, İngiltere ve İspanya'dan 'Bir yaşından önce operasyon mümkün değil' cevabı geldi. Aile, Doç. Dr. Çil'e başvurdu. Gözüne taktığı özel bir mikroskopla Mathias'ın dudağındaki anomaliyi düzelten Çil "Bu kadar küçük bebekte, çok hassas olunması gereken cerrahi işlem aşırı zorluğu nedeniyle diğer ülkelerce kabul edilmemiştir. Ameliyat acil yapılmasaydı ciddi deformiteler kalıcı hale gelecekti. Ancak bu işlem, hastanemizde özel büyütmeli cihaz ve mikroskop kullanma deneyimi yüksek bir ekibin bulunması sayesinde başarı ile yapılarak küçük hastamız sağlığına kavuşmuştur" dedi. Anne Constantin "Türkiye'ye büyük umutla geldik. Bebeğimizi yeniden sağlıklı olarak kucağımıza almaktan dolayı çok mutluyuz. Türk ekibe teşekkür ederiz" dedi.

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Minik Mathias’a tavşan dudak operasyonu
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