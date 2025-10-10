Antalya’da anaokulunda ihmal! Minik Mavi’nin sağ el baş parmağı kapıya sıkışarak koptu!

Tepki çeken olan 2 Ekim Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Mavi İmer, okul bahçesinde yapılan etkinlik sırasında tuvalet ihtiyacını gidermek için sınıf arkadaşından biriyle birlikte ana binaya gönderildi. İki küçük kıza önce kapı görevliler tarafından açıldı.

PARMAĞI KAPIYA SIKIŞTI

Tuvalet ihtiyaçlarını gideren iki öğrenci, dönüşte kapının başında personel bulunmadığı için kapıyı kendileri açmak istedi. Bu sırada Mavi İmer'in parmağı kapıya sıkıştı. Demir kapının ağırlığı nedeniyle çocuğun sağ el baş parmağı birinci boğumdan koptu. Küçük kızın çığlıklarını duyan öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Küçük Mavi, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste yapılan muayenede, "Travmatik ampütasyon" tanısı konuldu. Parmak, mikrocerrahi operasyonuyla yerine dikildi.

KAZA DEĞİL İHMAL

Olayın ardından aile büyük şok yaşarken, baba Seçkin İmer, okul yönetimine tepki gösterdi. Kızın okuldan kaydını alan baba yaşananın bir kaza değil, açık bir ihmal zinciri olduğunu söyledi. Baba Seçkin İmer, ihmallerin arasında çocukların refakatsiz gönderilmesi, yeterli yardımcı personel bulundurulmaması, olay sonrası ilk yardım uygulanmaması ve ağır kapıların çocuk güvenliğine uygun olmamasını gösterdi. Ayrıca skandallar bununla da bitmedi. Okul yönetiminin velilere, "Kopmadı kapıya sıkıştı" diye mesaj attığı ileri sürüldü. Olay sonrası küçük Mavi'nin ciddi bir psikolojik travma yaşadığı, okula gitmek istemediği belirtildi.

Aile, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağını açıkladı.