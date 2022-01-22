Minik Mehmet Akif babasının izinde

Giresun'un Güce ilçesinde 3.5 yıl önce güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin o dönem 45 günlük olan oğlu Mehmet Akif şimdi 3.5 yaşında. Şehit babasının tabutunun arkasından bakarken çekilen fotoğrafı ile hafızalarda yer eden minik Mehmet Akif, annesi Sümeyye Cevizci ile birlikte önceki gün Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan Yenibahçe İlkokulu'nda babası adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Askeri üniforma giyen minik Mehmet Akif, kütüphanenin açılış kurdelesini de kesip asker selamı verdi. Eşinin adının yaşatılması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Sümeyye Cevizci, "Mehmet Akif o dönem 45 günlüktü. Babasından geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı. Ona ne olacaksın dediklerinde, 'İyi bir özel harekâtçı olacağım' diyerek yanıt veriyor. Rabbimden isteğim vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun. Babasını hep gururlandırsın. Kütüphanenin açılması onu da çok mutlu etti" diye konuştu.