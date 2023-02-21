Haberler Yaşam Haberleri Minik Melek’in yüzü güldü
Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:57

Minik Melek’in yüzü güldü

Hatay’da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle gezerek yardımlarını ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede miniklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Evlerinin yıkılması sonucu çadırda kalan 7 yaşındaki Melek’in bilgisayar isteğine duyarsız kalamayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, minik kızı ziyaret edip istediği bilgisayarı teslim ederek yüzünü güldürdü.

Minik Melek’in yüzü güldü

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından enkazda canlı arama çalışmalarına, konteyner kenti ve seyyar tuvalet kurulumundan sokak hayvanlarının beslenmesine kadar ihtiyaç duyulan her konuda gece gündüz demeden çalışıyor. Asrın felaketine tanık olan minik yürekleri de unutmayarak oyuncak dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerinin yıkılması sonucu halası ve eniştesiyle birlikte çadırda kalan 7 yaşındaki Melek'in istediğine duyarsız kalmadı. Bilgisayarının enkaz altında kalmasına çok üzüldüğünü dile getirmesi üzerine ekipler, hemen harekete geçerek kısa sürede yeni bir bilgisayar temin etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, daire başkanları Hakan Bebek ve Feridun Tarım ile ekipler, minik Melek'i çadırında ziyaret ederek yeni bir bilgisayar teslim etti. Ateşin başında ısınan ve ödevlerini yapan Melek'le sohbet eden Gazali Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamını ileterek, minik kızın üzülmemesini istedi. Küçük kıza oyuncak bebek ve gıda yardımında da bulunduklarını belirten Şen, minik kızın ve ailesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan konteyner kente nakledileceğini ifade etti.

7 yaşındaki Melek'in halası olan Fatma Açık, depremde evlerinin yıkıldığını, yanlarına terlik dahi alamadan dışarı kaçtıklarını anlatı. 1 yaşından beri yeğeni Melek'e kendisinin baktığını söyleyen Açık, "Eşim ve yeğenim, Melek ile birlikte 3 kişi çadırda kalıyoruz. Melek birinci sınıfa gidiyor. Okuma yazmayı yeni öğreniyor. Elimize ne geçerse tekrar yaptırıyorum, yazıları okutuyorum. Geçtiğimiz günlerde ekipler gelerek bizlerle sohbet etti. Melek de bilgisayarın enkaz altına kalmasına çok üzüldüğünü dile getirdi. Ekipler bizi kısa süre sonra ziyaret edip bilgisayar getirdi. Hiç beklemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?
TKP’yi başörtüsünden vurmak
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Melek’in yüzü güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA