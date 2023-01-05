Minik Melis sınıfında anıldı

'ONU CENNETE GÖNDERDİK'

Duygusal anların yaşandığı sınıfta öğrencilere seslenen öğretmen Aysun Bütüner, "Çocuklar biliyorsunuz, bundan sonra Melis arkadaşınız aramızda olamayacak; onu kaybettik. Melis arkadaşımızı, çok güzel bir yere, cennete gönderdik. Onu hep böyle güzel okuması ve gülen gözleriyle hatırlayacağız. Ona dua edin" dedi.