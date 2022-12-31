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Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:50 Son Güncelleme: 31.12.2022 15:05

Minik Melis son yolculuğuna uğurlandı

Amasya’da boğaz ağrısıyla götürüldüğü semt polikliniğinde yapılan tedavinin ardından fenalaşıp hayatını kaybeden Melis Kıymet (7) son yolculuğa uğurlandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Minik Melis son yolculuğuna uğurlandı

Melis için Hattat Hamdullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Anne Nuran Zehra Kıymet kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Babası Çağlar Kıymet ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Melis Kıymet, gözyaşlarıyla Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İddiaya göre, dün boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından evine gönderilmiş, bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine ailesi Melis Kıymet, yine semt polikliniğine götürmüş.

Melis Kıymet, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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Minik Melis son yolculuğuna uğurlandı
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