Minik Melis son yolculuğuna uğurlandı

İddiaya göre, dün boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından evine gönderilmiş, bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine ailesi Melis Kıymet, yine semt polikliniğine götürmüş.