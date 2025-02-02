Minik Meriç iki kalp ameliyatı ile yaşama tutundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ali Kerim Çelik ve Kırgızistan uyruklu Nazıra Bulatova çifti Mayıs 2023'te çocukları Meriç Ahmad'ı kucakları aldı. Down sendromlu olarak dünyaya gelen Meriç'in kalbinde büyük bir delik olduğu saptandı. Bunun üzerine bir yıl önce Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. O dönem kilosu düşük olan Meriç'e, kalpten akciğere fazla kan gitmemesi için atardamara bant sistemi ile müdahale edildi. Bir yıl sonra da Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin ile ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla hem Meriç Ahmad'in kalbindeki delik kapatıldı, hem de kalp kapakçıklarındaki sorun tamir edildi.



EN GÜZEL HEDİYE

Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Meriç' ilk ameliyatında 2 kilo 350 gram ağırlığındaydı. İdeal kiloya gelmesini bekleyip şimdi de tam düzeltme ameliyatını yaparak, kalbindeki deliği kapattık. Kalp kapakçıklarında da yetmezlik vardı. Onunda tamirini gerçekleştirdik" dedi. Anne Nazıra Bulatova, "Meriç Ahmad'ın sağlığına kavuşması bizim için en büyük yeni yıl hediyesi oldu. Çok zor günlerden geçtik ama artık şimdi çok daha iyiyiz. Doktorlarımıza ve personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.