Minik Metehan’ın bisiklet isteğine Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü duyarsız kalmadı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak adlandırılan depremde Hatay'da evlerinde yakalanan Karaman ailesinin minik oğulları Metehan Karaman'ın bisiklet isteğine Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü duyarsız kalmadı.

Hatay'dan memleketleri Erzincan'a gelen depremzede Serdar Karaman: "Kahramanmaraş merkezli büyük felakette Hatay'daydık. Depreme evimizde yakalandık. Allah böyle felaketleri kimseye yaşatmasın. Bizlere eli uzanan, emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlerin ve çocuklarımızın acılarını paylaşmanız çok güzel. Oğlumun bisikleti göçük altında kalmıştı. Dedesinden bisiklet istiyordu. Sizlerin bu duyarlılığına teşekkür ederim. Emniyet müdürümüz Kenan Kurt ve tüm polislerimizden Allah razı olsun" dedi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Başkomiser Büşra İnci Aslan ve ekipleri tarafından il Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un talimatları doğrultusunda depremzede minik Metehan Karaman'a bisiklet hediye edildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un selamlarını ileten TDP Şube Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Baş komiser Aslan, depremin çocuklarına depremi belki unutturamayız, ama yüzlerini güldürmek isteklerini yerine getirebilmek adına İl Emniyet Müdürümüzü talimatları ile buradayız. Depremzede Metehan'ın mutluluğuna ortak olmak istedik. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Acıları acımız, tekrardan büyük geçmiş olsun" dedi. Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından minik öğrenciye gönderilen hediyeler takdim edildi.

Karaman ailesi gösterilen ilgiden ve verilen desteklerden dolayı, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve tüm polis teşkilatına teşekkür ettiler.