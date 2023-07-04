Minik Miraç’ın çifte bayramı

Bursa'da 6 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ramazan Müslim Düzcan adlı 8 yaşındaki erkek çocuğun beyin ölümü 17 Haziran'da gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, çocuğun ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesiyle Sağlık Bakanlığına bilgi verilerek nakledilecek organlar çıkarıldı.
Bunun üzerine Ramazan'ın karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı. Ramazan'ın böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna nakledildi. Nakil yapılan çocuklar sağlığına kavuşurken aileleri de büyük sevinç yaşadı.
3 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ
Yaklaşık 3 ay önce vücudunda sarı küçük benekler belirince hastaneye başvuran Ertuğrul Miraç'ın ailesi karaciğer yetmezliği tespit edilen küçük çocukları için nakil gerektiğini öğrendi. Aileden donör olmak üzere amca, dayı ve teyze başvuru yaptı. 33 yaşındaki Teyze Leyla Kitmur'un karaciğerini verdiği Miraç sağlığına kavuşmayı beklerken nakledilen karaciğer vücuda uyum sağlamadı. Nakledilen Karaciğer 5 gün sonra ameliyatla geri alındı.
İKİNCİ NAKİL BAŞARILI OLDU
Aile umutsuzluğa kapılıp yeni organ beklemeye başladığı sırada sevindirici haber geçtiğimiz günlerde Bursa'dan geldi. Bursa'daki kazada hayatını kaybeden Ramazan Müslim Düzcan karaciğeri hastanede yatmakta olan Miraç için gönderildi. Bu hastanede başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve Ertuğrul Miraç'a karaciğer nakli yapıldı.
Ertuğrul Miraç'ın ailesi başarılı geçen ameliyat sonrası çok mutlu. Normal odaya alınan Ertuğrul Miraç'ın sağlığı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Erdoğan Miraç'ın normal odaya alındı ve bayramda yürümeye de başladı. Aile çifte bayram yaşadı.
Otomotiv sektöründe çalışan 33 yaşındaki baba Erhan Cihat, nakil yapılmasından ve oğlunun sağlığının iyiye gitmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Erhan Cihat Kitmur SABAH'a yaşadıklarını şöyle anlattı: Oğlumuzun rahatsızlığını eşim anladı. Eşim kendisinde de gençlik zamanında yağ bezeleri oluşmuş ve ilaç tedavisi görmüş. Bu lekeleri oğlumuzda da görünce şüphelendik hastaneye başvurduk. Doktorumuz karaciğer rahatsızlığını hemen anladı ama biz oğlumuza konduramadık. Başka bir hastaneye daha başvurunca oradaki doktor da aynı şeyleri söyledi.
Teyzesi döner oldu ilk nakil yapıldı ama 5 gün sonra nakil karaciğerin görevini tam yapamadığını söylediler ve geri aldılar. Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı başvurusu yaptık. Umutla beklerken bir gece Bursa'dan bir haber geldi ve 8 yaşındaki bir çocuğun karaciğerinin bize nakledileceği söylendi. 7 saatlik yeni bir ameliyat yapıldı. Yeni nakil başarılı oldu. Ertuğrul yavaş yavaş da yürümeye de başladı, yakında taburcu olacak. Organ veren aileye teşekkür videosu gönderdik. Çok teşekkür ettik. İnsanları nakil ve organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.