Minik Miraç’ın çifte bayramı





Teyzesi döner oldu ilk nakil yapıldı ama 5 gün sonra nakil karaciğerin görevini tam yapamadığını söylediler ve geri aldılar. Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı başvurusu yaptık. Umutla beklerken bir gece Bursa'dan bir haber geldi ve 8 yaşındaki bir çocuğun karaciğerinin bize nakledileceği söylendi. 7 saatlik yeni bir ameliyat yapıldı. Yeni nakil başarılı oldu. Ertuğrul yavaş yavaş da yürümeye de başladı, yakında taburcu olacak. Organ veren aileye teşekkür videosu gönderdik. Çok teşekkür ettik. İnsanları nakil ve organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.