Haberler Yaşam Haberleri Minik mühendislerin ürettiği prototipler sergilendi
Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:20 Son Güncelleme: 12.7.2022 14:26

Minik mühendislerin ürettiği prototipler sergilendi

Bilim Zeytinburnu’nda 12 haftalık Üretim ve Tasarım Atölyesi’ni tamamlayan minik mühendis adaylarının tasarlayıp ürettiği prototipler düzenlenen bir şenlikle sergilendi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Minik mühendislerin ürettiği prototipler sergilendi

Geleceğin küçük mühendislerinin yetiştiği Milli Teknoloji hamlesine öncülük eden Bilim Zeytinburnu Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, 36 ay sürecek olan eğitim serüveninin ilk 12 haftalık etabını tamamladılar. Üretim ve Tasarım Atölyesi'ni bitirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, atölyede tasarlayıp ürettikleri prototip ürünleri Bilim Zeytinburnu sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sundular. 160 öğrencinin 40 takım halinde projeleriyle hazır bulunduğu Bilim Zeytinburnu Şenliği, katılımcılardan tam not aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları ÖSYM açıklanma tarihi belli oldu
BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik mühendislerin ürettiği prototipler sergilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA