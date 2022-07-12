Minik mühendislerin ürettiği prototipler sergilendi

Geleceğin küçük mühendislerinin yetiştiği Milli Teknoloji hamlesine öncülük eden Bilim Zeytinburnu Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri, 36 ay sürecek olan eğitim serüveninin ilk 12 haftalık etabını tamamladılar. Üretim ve Tasarım Atölyesi'ni bitirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, atölyede tasarlayıp ürettikleri prototip ürünleri Bilim Zeytinburnu sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sundular. 160 öğrencinin 40 takım halinde projeleriyle hazır bulunduğu Bilim Zeytinburnu Şenliği, katılımcılardan tam not aldı.