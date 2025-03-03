Minik Nazlı toprağa verildi

Denizli'nin
Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden ve kaybolduğu anlaşılınca arama çalışmaları başlatılan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni dere içerisinde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helalliğin alınması sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.