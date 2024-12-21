Minik Nisa’nın katili cezaevine yollandı

MUŞ Yarpuzlu köyünde 20 Eylül 2024 günü saat 19.30'da evinin bahçesinde oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Nisa Sönmez hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde Nisa Sönmez'in ölümüne neden olan merminin 26 yaşındaki K.T.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan ateşlendiği ve olay yerinde bulunan 8 boş kovanın da bu silahla eşleştiği belirlendi. K.T., Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işyerinde gözaltına alındı. K.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.