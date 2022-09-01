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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Minik Nisanur iyileşti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Minik Nisanur iyileşti
BURSA'DA Kurban Bayramında gittikleri ormanda kızıl mantar toplayan Yağız ailesi, mangalda pişirdikleri mantarları yedi. Yaklaşık 15 kişinin zehirlendiği olayda minik Nisanur yoğun bakıma kaldırıldı. Nisanur'un doktorları acil koduyla karaciğer nakli talep etti. Nisanur'un imdadına Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Asel Hafsa yetişti. Ailenin bağışladığı karaciğer, TSK'ya ait askeri bir uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi. 1.5 aylık süreçte bir organ nakli ile anjiyo ve damar yenileme ameliyatları geçiren minik Nisanur sonunda sağlığına kavuştu.

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Minik Nisanur iyileşti
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