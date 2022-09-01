Minik Nisanur iyileşti

BURSA'DA Kurban Bayramında gittikleri ormanda kızıl mantar toplayan Yağız ailesi, mangalda pişirdikleri mantarları yedi. Yaklaşık 15 kişinin zehirlendiği olayda minik Nisanur yoğun bakıma kaldırıldı. Nisanur'un doktorları acil koduyla karaciğer nakli talep etti. Nisanur'un imdadına Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Asel Hafsa yetişti. Ailenin bağışladığı karaciğer, TSK'ya ait askeri bir uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi. 1.5 aylık süreçte bir organ nakli ile anjiyo ve damar yenileme ameliyatları geçiren minik Nisanur sonunda sağlığına kavuştu.