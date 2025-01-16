Minik öğrenciler yaşayarak öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğrencilerin hayatlarını bilinçli, verimli ve planlı sürdürmeleri için gerekli temel becerileri kazandırmak amacıyla başlattığı "Yaşam Becerileri Projesi"yle minikler ilkokul sıralarında günlük hayatın önemli pratiklerini atölye çalışmalarıyla deneyimleyerek öğreniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ülke genelinde tüm ilkokul ve ortaokullarda Yaşam Becerileri Projesi hayata geçirildi. Çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulma yeteneği kazanmaları ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında okullarda, "Aile Hayatım", "Kişisel Bakım ve Hijyen", "İletişim ve Sosyal Beceriler", "Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre Bilinci" ile "Yaratıcılık ve Girişimcilik" ana başlıklarında çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.