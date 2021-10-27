Minik öğrencilere polis amcalarından uygulamalı trafik eğitimi

Uşak İl Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Minik öğrenciler aldıkları teorik eğitimden sonra, minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkurda, trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinde ve sinyalizasyonlu kavşaklarda hangi kurullara uyacakları uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, trafik eğitim parkurunda eğlenceli ve bilgi dolu dakikalar yaşadı. Yapılan eğitimin ardından, trafik polisi amcaları minik öğrencilere ufak süprizlerde bulundu.