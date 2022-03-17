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Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:00

Minik öğrencilere trafik eğitimi! Polislerle okulda buluştular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Minik öğrencilere trafik eğitimi! Polislerle okulda buluştular

İstanbul Polisi, “Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi” kapsamında Kağıthane’deki bir ilkokulda 67 öğrenciye polislik mesleği, kişisel güvenlik ve trafik eğitimi konularında eğitim verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; "Toplum Destekli Polislik - Trafik Eğitimi Projesi" ve "Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde bir eğitim programı düzenledi.

Bir ilkokulda eğitim gören 67 öğrenciye polislik mesleği, kişisel güvenlik ve trafik eğitimi konularında eğitimler verildi.

Okulun içerisinde bulunan konferans salonunda düzenlenen eğitimle çocukların geleceğine güvenli bir katkı sağlandığı vurgulandı. Çocuklar polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Minik öğrencilere trafik eğitimi! Polislerle okulda buluştular
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