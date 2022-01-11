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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Minik Ömer trafik canavarı kurbanı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Minik Ömer trafik canavarı kurbanı
BURSA'DA, dedesi ile çarşıdan dönen 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu'ya otomobil çarptı. Dede ile torunu bir süre aracın altında sürüklendi. Çevredekilerin yardıma koştuğu minik Ömer, otomobilin altından güçlükle çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Acil servis bölümünde görevli hemşire, sedyenin üzerine çıkarak minik Ömer'e kalp masajı yapmaya başladı. Yoğun bakım ünitesine kadar kalp masajı yapılan minik Ömer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Fatma Vural (45) gözaltına alındı.

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Minik Ömer trafik canavarı kurbanı
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