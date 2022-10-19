Minik Öykü’nün yaşam öyküsü

İstanbul'da yaşayan Duman ailesinin kızları Öykü Ayşe Duman'a 9 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, maddi durumu tedaviyi karşılamaya yeterli olmadığı için yardım kampanyası başlattı. Anne Kebire Sümer Duman, kampanya için İstanbul Valiliği'nden gerekli izinlerin alındığını belirtti. 100 bin lira toplandığını söyleyen anne Duman, "Şu an kızım 5 yaşında, 18 kilo olan Öykü'nün tedavi olması için 21 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Öykü yaşıtları gibi yürümek, koşmak istiyor. Umarız ihtiyacımız olan para en kısa zamanda toplanır" diye konuştu.