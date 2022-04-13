Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için 20 günden daha kısa zamanları kalan aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Özgecan Tutuş'un ailesi, bebeklerinin yurtdışında tek dozu 1,7 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor. Baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor. Özgecan'ın da sadece 20 günü kaldı.