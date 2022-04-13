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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:35 Son Güncelleme: 13.4.2022 10:46

Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 8 aylık bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Küçük Özgecan'ın 1 milyon 771 bin Dolar'lık tedavi ücretini karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlatan baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın sağlıklı bir ömür için tedavi olabilme şansı her geçen gün azalıyor. Kampanya şu an  yüzde 3'e kadar ulaştı. Destekle Özgecan'a sağlıklı bir ömür sağlayabiliriz" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çiftinin 8 ay önce Özgecan adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğin doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelenen Tutuş çifti, kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Lina'ya SMA Tip-1 teşhisi konuldu.

Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 771 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 771 binlik tedavi masrafının karşılanması için başlatılan kampanya şu an yüzde 3'e ulaştı.

Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için 20 günden daha kısa zamanları kalan aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Özgecan Tutuş'un ailesi, bebeklerinin yurtdışında tek dozu 1,7 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor. Baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor. Özgecan'ın da sadece 20 günü kaldı.

İstanbul Valiliği tarafından onaylanan TR35 0001 0021 9268 3859 9050 01 numaralı bağış hesabına katkıda bulunarak Özgecan'ın tedavi olmasına destek olabilirsiniz.

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Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor
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