Minik Sezin’i hayattan kopartan kişi hâkim karşısına çıkıyor!

Olay sonrasında sen ne yaptın kızıma diren Sezin'in anneci Ece Naldemir Sezgin'e 'Lan Çocuğuna Sahip Çıksaydın Geri Zekalı' diyen H.Ö için savcılık Alenen hakaret davası açarak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Bu duruşma da 27 Aralık 2025 tarihinde görülecek.

10 Aralık 2024 tarihinde hayata göz yuman minik Sezin'in acılı annesi Ece Naldemir Sezgin adalet beklediklerini söyledi. Ece Naldemir Sezgin, "Aylardır gözümüze uyku girmiyor. Her gün kızımın mezarına gidip ağlıyorum. Kızımı hayattan kopan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. Minik Sezin'e adalet için 35 bin imza toplandı.