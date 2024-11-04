Minik Şirin toprağa verildi

İstanbul Şişli'de kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi.Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Hanilçi'nin cansız bedeni ailesi tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Şirin Elmas Hanilçi'nin dedesi Mahmut Hanilçi, "Evladımızı katleden o caniyi idam etmelerini istiyorum. Acımız çok büyük" diye konuştu. Olayın cezasız kalmamasını istediklerini söyleyen Şirin'in amcası Ali Hanilçi, "Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.