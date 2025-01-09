Minik Şirin’e kıyan cani güneş yüzü görmeyecek

İstanbul'da 6 yaşındaki Şirin Elmas'ı öldürüp mezarlığa atan kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün, ilk duruşmada indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim'de Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kâğıt toplayıcısı cani Mustafa Örün hakkında, "Çocuğu kasten öldürme", "Çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapsi talep edilmişti. İddianamede, sanığın küçük kızı mezarda önce istismar ettiği, ardından eşarpla boğarak öldürüp üzerine otlar yerleştirdiği anlatılmıştı.

ANNE: İDAM İSTİYORUM

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Örün, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. Mustafa Örün, "Ne için konuşacağım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Olay iddianamedeki gibi oldu. Anlatacak bir şeyim yok" dedi. O sırada Şirin Elmas'ın annesi gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Haniçi, "Her yeri aradık. Ertesi günü sabah polis kızımızı bulduğunu, bu katilin kızımızı öldürdüğünü öğrendik" diyerek şikâyetçi olduğunu söyledi. Anne Yeter Haniçi ise, "Benim kızım bir saat içinde kayboldu. Elektrik faturasını yatırmaya gittim. Döndüğümde yoktu. Bu cani kızımı uzaktan görüp yanına gitmiş. Mezarlığın arasına götürüp öldürene kadar zorla götürmüş. Benim evladımı katletmeye hakkı yoktu. 6 yaşındaki çocuğu gözlerinin içinde bakarak öldürdü. Bu hakkı nereden buluyor. İki aydır gözümün yaşı dinmedi. İdam istiyorum" diye konuştu.

"ŞİRİN'İN GELECEĞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Ailenin avukatı ise, "Sanık sadece Şirin Elmas'ı öldürmemiştir. Şirin'in geleceğini, ailesinin geleceğini öldürmüştür" ifadelerini kullandı.