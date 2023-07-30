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Giriş Tarihi: 30.7.2023 12:01 Son Güncelleme: 30.7.2023 13:08

Minik Süleyman’ın ölümü herkesi ağlattı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan Antalyaspor Futbol Okulu öğrencisi Süleyman Sancar'ın (7), cansız bedeni 8 saat sonra sulama kanalında bulundu. Minik Süleyman’ın ölümü Burdur ve Antalya’yı yasa boğdu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Minik Süleyman’ın ölümü herkesi ağlattı

Antalya'da babası ile küçükbaş hayvan satın almak üzere dün Ulu Cami Mahallesi'ne giden Gölhisar Antalyaspor Futbol Okulu öğrencisi Süleyman Sancar, saat 10.00 sıralarında ortadan kayboldu. Baba İzzet Sancar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından minik Süleyman'ın bulunması için AFAD, Jandarma ve bölge halkı alarma geçti.

8 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Baba İzzet Sancar, bölgede yapılan tüm aramalara rağmen oğlunun bulunamaması üzerine son olarak bölgedeki Yapraklı Barajı sulama kanalına düşmüş olabileceği söyledi. AFAD, Gölhisar Belediyesi Arama- Kurtarma, Gölhisar Sulama Birliği ve sağlık ekipleri ile Antalya'dan Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi. 8 saat süren arama çalışmaları sonucunda Süleyman Sancar'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haberin ardından baba İzzet Sancar yıkıldı. Dalgıçların çıkardığı minik Sancar'ın cenazesi Hacı Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Konak Mahallesi Horzum Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları minik Süleyman Sancar'ın futbolla yeteneği ile ilçede kendinden söz ettirdiğini tek hayalinin ise Antalyaspor'da sol açık oynamak olduğunu söyledi. Yaşanan üzücü olayın ardından güvenlik güçleri minik Süleyman'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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Minik Süleyman’ın ölümü herkesi ağlattı
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