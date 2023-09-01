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Giriş Tarihi: 1.9.2023

Minik Su’yu kaçıran komşu esnaf çıktı

İstanbul’da 3 yaşındaki kız çocuğu fidye için kaçırıldı. Fidyeci, ailenin işlettiği kafenin karşı komşusu olan börekçi çıktı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Minik Su’yu kaçıran komşu esnaf çıktı
İstanbul Bakırköy'de bakıcısıyla evlerine dönerken kaçırılan 3 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Bakıcısı, küçük kızın kaçırılmasından hemen sonra anneyi arayıp, "Beni dövdüler ve kızı kaçırdılar" dedi. Aile polise ihbarda bulundu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. 9 ayrı adrese baskın yapan ekipler, izini bulduğu şüphelileri Kâğıthane'de bir evde kıskıvrak yakaladı. Kız ise yatak odasında uyurken bulundu. Kaçırma olayından 7 saat sonra yakayı ele veren şüpheliler sorguya alınırken, kız ise hastanede kontrolden geçirildi. Küçük kızın emniyette ailesine teslim edildiği sırada duygu dolu anlar yaşandı.



Öte yandan fidyecilerin kimliği şoke etti. Fidyeci Cevher K., ailenin işlettiği kafenin karşı komşusu olan börekçi çıktı. Cevher K., amcasının oğlu Osman K. ve ortak arkadaşları Mustafa B. ile birlikte kızı kaçırdıklarını ifade ederek "Borçlarım vardı. Fidye için kaçırdım" dediği öğrenildi. Üç şüpheli işlemlerinen ardından tutuklandı. Gasp Büro Amirliği'nde polis yeleği giydirilen minik kız, polislere teşekkür etti.

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Minik Su’yu kaçıran komşu esnaf çıktı
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