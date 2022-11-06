Minik Ufuktan ailesinin desteğiyle lösemiyi yendi

Edirne'de 2 yaşındayken lösemi olduğu öğrenilen Ufuktan Ali Çolak, tedavisinin ardından yaşama tutundu. Kentteki özel bir hastanedeki rutin kontrollerinde çocuklarının lösemi hastası olduğunu öğrenen Çolak ailesi, doktorların tavsiyesiyle 2 yaşındaki Ali'nin tedavisini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlattı. Minik bedeniyle kemoterapi gören ve ilaç tedavisi uygulanan Ali, yaklaşık 2 yıl süren tedavi süresince ailesinin ve doktorların desteğiyle hastalığı yendi. Hastane günlerinin ardından evine dönen Ali'nin en büyük hayali ise okula gidebilmek.