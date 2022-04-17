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Giriş Tarihi: 17.4.2022 17:26 Son Güncelleme: 17.4.2022 17:58

Minik Yamaç’ın ölüm haberini alan dedesi hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minik Yamaç’ın ölüm haberini alan dedesi hayatını kaybetti

Fethiye’de su dolu havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç İlhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik yüreği acı haberini alan tedavi altında dede Ömür İlhan(70) yaşamını yitirdi.

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yamaç İlhan evlerinin karşısında bulunan binanın havuzuna düştü. Yakınların tarafından güçlükle havuzdan çıkarılan Yamaç, hastaneye götürüldü. Kalbi birkaç kez duran Yamaç, yapılan kalp masajları ile hayata döndürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi. Yamaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Minik yüreğin acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

DEDESİ ACIYA DAYANAMADI

Yamaç'ın ölüm haberini alan, uzun süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören dedesi Ömür İlhan (70) acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.

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Minik Yamaç’ın ölüm haberini alan dedesi hayatını kaybetti
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