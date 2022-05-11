Minik Yasin’in uçak merakı yürekleri ağza getirdi

Sivas'ta Yaşin ailesi madımak ve mantar toplamak için Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarındaki Meraküm mevkiine gitti. Aile fertlerinin mantar ve madımak için araziye dağıldığı sırada 4 yaşındaki Poyraz Efe, havaalanına inmek için alçalan uçağı gördü. Uçağı izlemek için uçağın gittiği yöne doğru ilerleyen Poyraz Efe, kayboldu. Çocuğunu arazide arayan fakat bulamayan baba Hüseyin Yaşin, durumu Jandarma ve AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.

HAVAALANI YAKININDA BULUNDU

Poyraz Efe Yaşin, jandarma ekipleri tarafından ailesinden 2 kilometre uzaklıkta havaalanı yakınında bulundu. Üşüdüğü görülen Poyraz Efe'ye jandarma Üsteğmen parkasıyla sarmaladı.

Jandarma tarafından ailesine teslim edilen Poyraz Efe'nin babası Hüseyin Yaşin, "Mantar ve madımak toplamak için gelmiştik. Bir süre sonra Poyraz Efe'nin olmadığını fark ettik. Biz yaklaşık1 saat aradık ama bulamadık. Daha sonra jandarma ve AFAD'a haber verdik. Oğlumu jandarmamız buldu. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.