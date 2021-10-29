Minik yürek Cumhuriyet resepsiyonuna damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam düzenlene resepsiyonla devam etti. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Kabul Töreni'ne il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli etkinliklerle düzenlenen programda keyifli dakikalar yaşandı. Katılımcılar bayrak ve müzikler eşliğinde Cumhuriyeti coşkuyla kutladı.

HEM DOĞUM GÜNÜNÜ HEM CUMHURİYETİ KUTLADI

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Anaokulu öğrencisi minik Hümeyra Sevde Demirbaş'ın coşkusu damga vurdu. Elinde bayrakla bir dakika olsun yerinde durmayan minik yürek, resepsiyonun ilgi odağı oldu. 29 Ekim aynı zamanda doğum günü de olan Hümeyra Sevde Demirbaş'ın evde 5'inci yaşının doğum günü kutlaması da yapıldı.