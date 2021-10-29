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Giriş Tarihi: 29.10.2021 23:37

Minik yürek Cumhuriyet resepsiyonuna damga vurdu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minik yürek Cumhuriyet resepsiyonuna damga vurdu

Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen  resepsiyonda, minik yürek Hümeyra Sevde Demirbaş’ın coşkusu ilgi odağı oldu. 29 Ekim aynı zamanda doğum günü olan minik yürek, hem doğum gününü hem Cumhuriyeti kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam düzenlene resepsiyonla devam etti. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Kabul Töreni'ne il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli etkinliklerle düzenlenen programda keyifli dakikalar yaşandı. Katılımcılar bayrak ve müzikler eşliğinde Cumhuriyeti coşkuyla kutladı.

HEM DOĞUM GÜNÜNÜ HEM CUMHURİYETİ KUTLADI

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Anaokulu öğrencisi minik Hümeyra Sevde Demirbaş'ın coşkusu damga vurdu. Elinde bayrakla bir dakika olsun yerinde durmayan minik yürek, resepsiyonun ilgi odağı oldu. 29 Ekim aynı zamanda doğum günü de olan Hümeyra Sevde Demirbaş'ın evde 5'inci yaşının doğum günü kutlaması da yapıldı.

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Minik yürek Cumhuriyet resepsiyonuna damga vurdu
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