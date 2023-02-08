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Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:03 Son Güncelleme: 8.2.2023 17:40

Minik yürekler depremzedeler için yardıma koştu! Kumbarasını ve bozuk paralarını gönderdi

Kahramanmaraş’taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketlerinden sonra Türkiye’nin her tarafından yardım yağarken Bağcılar'da depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerine minik çocukların kumbaralarındaki harçlıklarını getirmeleri herkesi duygulandırdı. 4 yaşındaki Simay, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan kolilere kıyafetleri yerleştirirken ilkokul öğrencisi Azra da kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Minik yürekler depremzedeler için yardıma koştu! Kumbarasını ve bozuk paralarını gönderdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Bağcılar Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası da devam etti. İlçe genelinde oluşturulan 6 yardım toplama merkezinde küçük büyük her yaştan vatandaşın yaptığı bağışlar deprem bölgesine ulaştırılıyor.

KUTUDAN ÇIKAN KUMBARA VE NOT DUYGULANDIRDI

Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Arşivi Deposu da yardım toplama merkezi olarak kullanılırken İlçe sakinleri, kışlık giyecekten bebek mamasına kadar temel ihtiyaç malzemelerini buraya getirerek görevlilere teslim ediyor. Depodaki yardım kolilerinin içinden çıkan ve İlkokul öğrencisi Azra tarafından yazılan not ve yanındaki minik kumbara herkesi duygulandırdı. Azra'nın yazdığı notta, "Merhaba ben Azra. Size dua ediyorum. Bir yardım etmek istiyorum. Geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı. Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı. Açılan kumbarada da bozuk paralar olduğu görüldü.

4 YAŞINDAKİ SİMAY'DAN ÖRNEK HAREKET

Yardım noktalarından biri de Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ydi. Spor salonunda toplanan ihtiyaç malzemeleri, vatandaşlar tarafından kolilere yerleştiriliyor. 4 yaşındaki Simay da annesi ve babasıyla kışlık giyecekleri katlayarak düzenli bir şekilde paketliyor. Minik Simay'ın bu örnek davranışı çevresindeki herkesi duygulandırdı. Melike ve Barış Sayın, her akşam kızları Simay'la buraya gelerek yardım çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

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Minik yürekler depremzedeler için yardıma koştu! Kumbarasını ve bozuk paralarını gönderdi
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