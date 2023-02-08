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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Minik yüreklerden sımsıcak notlar

Deprem bağışlarında yine çocuklar en öndeydi. Kimi oyuncağını, kimi kumbarasında biriktirdiği parayı, kimi harçlığını gönderip mektup yazdı: Her zaman yanınızdayız. Bu kötü günler geçecek

Minik yüreklerden sımsıcak notlar
Depremzedelere yardım seferberliği sürerken, çocuklar da yüreklerindeki sevgiyi yardıma dönüştürdü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Fatma Sena, en sevdiği oyuncak bebeğini, üzerine, "Size en sevdiğim bebeğimi gönderiyorum. Her şey geçecek üzülmeyin!" notunu ekleyerek gönderdi.



Yağmur, Diyar, Dilara ve Emir kardeşler de yardım malzemelerini "Merhabalar benim adım Yağmur, sizi çok seviyorum. Abim Diyar, ablam Dilara ve diğer abim Emir ile size yardım göndermek istedik. Allah yardımcınız olsun, hep yanınızdayız. İyi ki varsınız ve eminim bu zor günler bitecek" diye yazdıkları bir mektupla yolladı.



Cansu Akdağ, haberlerde izlediği Kahramanmaraş'ta Kumsal'ın manevi ablası olmak istediğini belirterek, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 lira ve iki oyuncağını gönderirken yazdığı notta "Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.



'CANIM KARDEŞLERİM'
Edirne'de yaşayan Kaan ve İdil oyuncaklarını, "Canım kardeşlerim, inşallah gönderdiğim oyuncaklarla mutlu olursunuz. Sizi seviyoruz, aklımız sizinle" notuyla gönderdi. İzmir'de yaşayan 7 yaşındaki Çağan Karacan, montunu, şemsiyesini ve botlarını minik depremzedelere gönderdi.



Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül Gargil, harçlıklarını biriktirerek bir hafta önce aldığı saatini bağışladı. Konyalı 10 yaşındaki Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara "Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var" diye yazdığı Türk bayraklı not ekledi.



OYUNCAĞINI GÖNDERDİ
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Nazmiye Azra Özalp ve 7 yaşındaki Şaziye Bulem Özalp kardeşler, bir pet şişede biriktirdikleri paraları, Samsun'da yaşayan 6 yaşındaki Zeynep de oyuncağını gönderdi. İstanbul yaşayan 4 yaşındaki Simay, ilkokul öğrencisi Azra da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.



Fatma Damla KAYAYERLİ-Ceyhan TORLAK-Arzu KAYA-Özgür ÖZDEMİR-Muharrem DOĞANTEZ-Erdoğan ÖZTÜRK-Ali Faik ATAY-Hakan GÖKKAYA-İhsan TUNÇOĞLU-Mehmet YILDIRIM-Bedir ALTINOK-Ece YILDIZ-Bayram COŞKUN / SABAH

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Minik yüreklerden sımsıcak notlar
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