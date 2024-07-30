Minik yüreklerin büyük acısı: Babaya son veda

Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakoç'un naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Hacılar beldesine getirildi. Karakoç'un ailesi, yakınları ve çocukları Sıraç Batu (4) ile Kerem Asrın Karakoç (7), Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karakoç'un eşi Gülsüma, annesi Zeynep, babası Hacı, ablaları Fatoş ve Mehtap da büyük bir acı yaşadı. Cenaze namazı, ikindi namazının ardından kılınarak dualar eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Törende Vali Mehmet Makas, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu ve sabır diledi.

Törene ayrıca, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Hacılar Belediye Başkanı Osman Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve çok sayıda vatandaş katıldı.