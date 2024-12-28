Minik Yusuf yaşam mücadelesi veriyor

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan Erzurum'da çatılarda oluşan dev buz sarkıtları, insan hayatı için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Özellikle çok katlı binaların çatısından düşen kar ve buz kütleleri, hem yaya güvenliğini hem de park halindeki araçları tehdit ediyor. Geçtiğimiz Salı günü, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın (22), üzerine düşen kar kütlesi nedeniyle ağır yaralanmış ve yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bir üzücü haber de Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Gölbaşı Caddesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde yol üzerinde yürüyen 11 yaşındaki Yusuf Z.'nin üzerine çatıdaki buz kütleleri düştü. Ağır yaralanan Yusuf Z., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren çocuk bir gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Yusuf Z.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Arabulucu Avukat Selçuk Yıldız, kış aylarında çatılardan sarkan buzlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararların hukuki sorumluluğunun bina sahiplerine ait olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu buzlar, düşerek maddi hasara veya yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür olaylar neticesinde ortaya çıkan zararların hukuki sorumluluğunun tespiti, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve genel hukuk prensipleri çerçevesinde ele alınmaktadır" dedi.

BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞU

Yıldız, "Bu maddeye göre, bir binanın veya diğer yapı eserinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan sorumludur. Buz sarkıtlarının oluşması, çatının veya yağmur tahliye sistemlerinin düzenli bakımının yapılmadığını gösterebilir. Dolayısıyla, malikin bu tür riskleri öngörerek gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Eğer bu yükümlülük ihlal edilirse, malikin hem maddi zararları hem de manevi tazminat taleplerini karşılaması gerekebilir" diye konuştu.

DÜZENLİ BAKIM VE UYARI LEVHASI

Bina sahibinin düzenli bakım yaptırmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Av.Yıldız, "Özellikle kış aylarında buz sarkıtlarının oluşmasını engellemek için; Çatıların kar ve buzdan temizlenmesi, yağmur suyu tahliye sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi, çatı yalıtımında bozulma olup olmadığının incelenmesi, çevrede yaşayanların güvenliğini sağlamak için uyarı levhaları ve bariyerlerin kullanılması gerekmektedir. Eğer malikin bu yükümlülükleri yerine getirmediği ve zarar bu nedenle meydana geldiği tespit edilirse, bina maliki tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.