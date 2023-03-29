Minik Zeynep’in öldüğü yangında anne babası son anda kurtarıldı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevlerin sardığı binaya giren itfaiye ekipleri, Mehmet Aydın ile eşi Hilal Aydın'ı (42) binadan sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından dairedeki odasında bulunan 4 yaşındaki Zeynep Aydın ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan zehirlendiği belirlenen minik Zeynep, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı tüm çabalara rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen anne de kontrol amaçlı hastaneye sevk edilirken, acılı baba ise komşularının verdiği mont ve battaniyeye sarılarak, ekiplerin çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.

Dairede büyük maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni cenaze aracına alınarak, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

