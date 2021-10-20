Minikler Bangladeş-Türkiye dostluğunu çizdi

Törende bir konuşma yapan Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammed Münir İslam Türkiye ve Bangladeş arasındaki tarihi dostluk ilişkisine dikkat çekerek iki ülkenin ilişkilerinin her zaman daha iyiye doğru gitme eğiliminde olduğunu söyledi.





Vatan Okulları'nın Basın Express kampüsünde yapılan törene öğrenciler, öğretmenler, bazı veliler ve Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu'ndan görevliler katıldı. Barış, kardeşlik temalı resim yarışmasına ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler katıldı. Başkonsolos Muhammed Münir İslam'ın da dahil olduğu jüri dereceye giren ilk üç resmi belirledi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.





Başkonsolos Muhammed Münir İslam yaptığı konuşmada öğrenciler yaptığı resimlerdeki sevgi ve samimiyetin iki ülke halkları arasındaki ilişkinin geleceğini de yansıttığını söyledi.