Minikler dersbaşı yaptı

2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Bu kapsamda okul servislerinin trafikte seyretmesi ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla büyük şehirlerde sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi. İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Eyüpsultan'daki Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri minikler ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Program kapsamında öğrencilerin, 2-6 Eylül arasında öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlanıyor. Bunun için öğrencilerin okula ve öğretmenlerine alışması için oyunlar ve serbest zamanlar uygulanacağı kaydedildi.