Minikler gıda israfını akıllı buzdolabıyla çözdü

Henüz ilkokul 5. sınıfa giden 3 öğrenci, tasarladıkları akıllı buzdolabıyla gıda israfına son verecek bir proje geliştirdi. Bilfen İzmir Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Defne Duman, Deniz Ekici ve Aras Şimşek, Fen Bilimleri öğretmeni Duygu Dilay Görgülü danışmanlığında "Gıda İsrafının Azaltılmasını Sağlamaya Yönelik Akıllı Buzdolabı" tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı proje TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisi "Sosyal İnovasyon" yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Akıllı buzdolabının bir mobil uygulama ile çalıştığını söyleyen öğrenciler, buzdolabına konulan her ürünün belirtilen son kullanma tarihi yaklaştıkça alarm vermeye başladığını ve böylece ürünlerin tazeliği geçmeden tüketilebileceğini belirtti.