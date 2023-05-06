Haberler Yaşam Haberleri Minikler gıda israfını akıllı buzdolabıyla çözdü
Giriş Tarihi: 6.5.2023

Minikler gıda israfını akıllı buzdolabıyla çözdü

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Minikler gıda israfını akıllı buzdolabıyla çözdü
Henüz ilkokul 5. sınıfa giden 3 öğrenci, tasarladıkları akıllı buzdolabıyla gıda israfına son verecek bir proje geliştirdi. Bilfen İzmir Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Defne Duman, Deniz Ekici ve Aras Şimşek, Fen Bilimleri öğretmeni Duygu Dilay Görgülü danışmanlığında "Gıda İsrafının Azaltılmasını Sağlamaya Yönelik Akıllı Buzdolabı" tasarladı. Öğrencilerin hazırladığı proje TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisi "Sosyal İnovasyon" yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Akıllı buzdolabının bir mobil uygulama ile çalıştığını söyleyen öğrenciler, buzdolabına konulan her ürünün belirtilen son kullanma tarihi yaklaştıkça alarm vermeye başladığını ve böylece ürünlerin tazeliği geçmeden tüketilebileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: Kapaktaki 'Hilal' detayı asıl amaçlarını ortaya çıkardı
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü seçimlere dikti
Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti
İBB fatura basmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız!
Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Minikler gıda israfını akıllı buzdolabıyla çözdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA