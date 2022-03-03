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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Minikler hayal etti liseliler tasarladı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Minikler hayal etti liseliler tasarladı
İstanbul Bağcılar'daki Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Anadolu'daki özellikle maddi yönden dezavantajlı minik öğrencilere hayallerindeki karakterleri hediye etti. Liseliler, projelerde ürettikleri çalışmaların ve kumaşların çöpe gitmemesi adına 'Umudunu Birlikte Taşıyalım' adlı bir projeye imza attı. Proje kapsamında Konya'daki 4 okuldaki anasınıf öğrencilerine ulaşıldı ve hayallerindeki çizgi karakterleri kağıda dökmeleri istendi. Lisenin Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri peluş oyuncakları yaptı. Moda Tasarımı Bölümü ise çantalar dikti. Ardından oyuncaklar ile çantalar birbirine dikildi. Çantalar daha sonra Konya'daki Ülkü İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu, Çeşmecik Vali Kemal Katıtaş İlkokulu ve Söğütözü İlkokulu'ndaki ana sınıf öğrencilerine armağan edildi. 66 öğrenciye bu şekilde çanta dolusu mutluluk hediye eden liseliler projeyi genişletmeyi hedefliyor. Fikrin sahibi olan öğretmen Yasemin Kurduoğlu, "Onlardan hayallerindeki oyuncakları çizip bize göndermelerini istedik. Öğrencilerim de bu çizimlerden yola çıkarak kalıp çıkardı ve oyuncak dikti. Anaokulundaki çocuklar hem çok mutlu hem de neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için çok heyecanlıydılar. Daha sonra çocuklar çizdikleri oyuncakların gerçek halini çantalarının üzerlerinde görünce çok mutlu oldular" dedi.

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Minikler hayal etti liseliler tasarladı
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