Minikler kendi salgın hikâyelerini kitaplaştırdı

ANKARARauf Orbay İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sevim Sağlam Şatıroğlu rehberliğinde hazırladıkları kitapta, kendi korona deneyimlerini hikâyeleştirdiler. Okula başlayacakları dönemde EBA TV üzerinden uzaktan okul deneyimini yaşayan ve ardından bu yıl ilk kez yüz yüze eğitimle tanışan 1A sınıfı öğrencileri birbirinden güzel hikâyelerle dünyanın salgın gerçeğini kendi dünyalarından anlattılar. 'Dur! Bizde değil kitapta bulun' başlıklı kitabın oluşmasında önderlik eden 1A sınıfı öğrencilerinin öğretmeni Sevim öğretmen "Öğrencilerim uzaktan eğitim sürecinde çok sıkıldılar. Her gün 'Öğretmenim arkadaşlarımızı, okulumuzu ve oyun oynamayı çok özledik' diyorlardı. Ben de 'Yaşadıklarınızı bir kitap haline getirmek ister misiniz?' dedim. Öğrencilerim sevinçten havalara uçtu" diyerek kitap fikrini uygulamaya karar verdiğini söyledi. Sevim öğretmen, şimdi kitabı çoğaltıp, diğer okullara da dağıtılması için destek beklediklerini söylüyor.
BAY KORONA, ÇOK MİNİK AMA ÇOK GÜÇLÜ
KITAPTA miniklerin kaleme aldığı hikâyelerden bazıları ise şöyle MİNİK VE ÇOK GÜÇLÜ İPEK AKTAŞ: Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde İpek adında bir kız varmış. İpek'in korktuğu bir sürü şey varmış ama en korktuğu 'bay korona' imiş. Çünkü bay korona çok minik hem de insanları hasta edecek kadar güçlü imiş. İpek onunla karşılaşmamak için uzun süre evden çıkmamış. Evde kaldığı süre boyunca bay koronayı nasıl yok edebileceğini düşünmüş ve bir yöntem bulmuş! Sabun ve sudan oluşan bir iksir hazırlamış.
NE OLUR BİTSİN ARTIK CANSIN YILDIRIM: Okullar, parklar kapatıldı, evde kalmaya başladık. Evde çok sıkıldık. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Sık sık ellerimi yıkadım ve maske takmaya başladım, maske takmayı sevmedim. Hastalık ne olur bitsin artık, eski hayatımıza dönelim.