Haberler Yaşam Haberleri Minikler kendi salgın hikâyelerini kitaplaştırdı
Giriş Tarihi: 4.1.2022

Minikler kendi salgın hikâyelerini kitaplaştırdı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Minikler kendi salgın hikâyelerini kitaplaştırdı
ANKARA Rauf Orbay İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sevim Sağlam Şatıroğlu rehberliğinde hazırladıkları kitapta, kendi korona deneyimlerini hikâyeleştirdiler. Okula başlayacakları dönemde EBA TV üzerinden uzaktan okul deneyimini yaşayan ve ardından bu yıl ilk kez yüz yüze eğitimle tanışan 1A sınıfı öğrencileri birbirinden güzel hikâyelerle dünyanın salgın gerçeğini kendi dünyalarından anlattılar. 'Dur! Bizde değil kitapta bulun' başlıklı kitabın oluşmasında önderlik eden 1A sınıfı öğrencilerinin öğretmeni Sevim öğretmen "Öğrencilerim uzaktan eğitim sürecinde çok sıkıldılar. Her gün 'Öğretmenim arkadaşlarımızı, okulumuzu ve oyun oynamayı çok özledik' diyorlardı. Ben de 'Yaşadıklarınızı bir kitap haline getirmek ister misiniz?' dedim. Öğrencilerim sevinçten havalara uçtu" diyerek kitap fikrini uygulamaya karar verdiğini söyledi. Sevim öğretmen, şimdi kitabı çoğaltıp, diğer okullara da dağıtılması için destek beklediklerini söylüyor.

BAY KORONA, ÇOK MİNİK AMA ÇOK GÜÇLÜ
KITAPTA miniklerin kaleme aldığı hikâyelerden bazıları ise şöyle
MİNİK VE ÇOK GÜÇLÜ İPEK AKTAŞ: Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde İpek adında bir kız varmış. İpek'in korktuğu bir sürü şey varmış ama en korktuğu 'bay korona' imiş. Çünkü bay korona çok minik hem de insanları hasta edecek kadar güçlü imiş. İpek onunla karşılaşmamak için uzun süre evden çıkmamış. Evde kaldığı süre boyunca bay koronayı nasıl yok edebileceğini düşünmüş ve bir yöntem bulmuş! Sabun ve sudan oluşan bir iksir hazırlamış.

NE OLUR BİTSİN ARTIK CANSIN YILDIRIM: Okullar, parklar kapatıldı, evde kalmaya başladık. Evde çok sıkıldık. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Sık sık ellerimi yıkadım ve maske takmaya başladım, maske takmayı sevmedim. Hastalık ne olur bitsin artık, eski hayatımıza dönelim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’dan yıllar sonra gelen Sibel Can’la ilgili olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan yeni enstrümanların geleceğini açıkladı: TL mevduatına 78 milyar liralık geçiş oldu
Son dakika: 3 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Fox TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' programına çok sert tepki: Bu büyük bir skandaldır...
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak
Bakan Bilgin’den emekli ve memur maaş zammı mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız
ARKADAŞINA GÖNDER
Minikler kendi salgın hikâyelerini kitaplaştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA