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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:31 Son Güncelleme: 26.12.2021 15:46

Miniklerden formalı protesto “Çalışmak istiyoruz”

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Miniklerden formalı protesto “Çalışmak istiyoruz”

İstanbul Küçükçekmece’de Favori İstanbul Spor Kulübü’nde ter döken yaklaşık 300 minik sporcu, kulüp ile sahasında idman yaptıkları özel okulun yönetimi arasında anlaşmazlık çıkınca antreman sahalarından oldu. Spor müsabakalarına kısa bir süre saha dışına itilen minikler ve velileri ağızlarında düdük ellerinde formayla okul önünde protesto gerçekleştirdi. Minikler “Maçlarımız yaklaştı, kaybetmek istemiyoruz, çalışmak istiyoruz” dedi.

Küçükçekmece'de yer alan Favori İstanbul Spor Kulübü ile antreman sahasını kullandıkları özel okulun yönetimi arasında anlaşmazlık çıktı, okulun spor salonunda idman yaparak spor müsabakalarına hazırlanan minik sporcular ise antreman sahalarından oldu. İddiaya göre Favori İstanbul Spor Kulübü, özel bir okul ile okulun spor tesislerini belirli saatler arasında kullanmak için 2025 yılına dek el sıkıştı.

OKUL DEĞİŞTİ SÖZLEŞME DÜŞTÜ
Ancak aradan geçen zamanın ardından okulun yerine başka bir özel okul geldi. Yeni okul yönetimi ise eski sözleşmeyi askıya aldı. Taraflar arasında anlaşmazlık çıktı, kulübün okula girişi engelledi, kulüp başkanı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Sezon ortasında antreman sahalarından uzaklaştırılan 3 ila 13 yaşındaki minikler ise durumu protesto etmek için antreman sahasının önünde protesto gerçekleştirdi.

ODAYA KİLİTLENDİK
Miniklerin protestosunda konuşan Favori İstanbul Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı Can Keskin "Hileli olduğu ortada olan bir şirket devri bahane edilerek öğrencilerimiz spor salonlarına alınmamaya başladı. Bizimle 5 yıllık sözleşmeyi imzalayan kişi el değiştiren okulun da yeni ortağı. Şimdi 300 sporcumuz ortada kaldı. Sürecin en başından beri, minik sporcularımız odalara kilitlendi, karanlıklarda bırakıldılar. Bizim maddi bir beklentimiz yok, bu çocuklar sezonun tam ortasında antreman yapacakları sahalardan edildiler, savcılığa suç duyurusunda bulanacağız" ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR YAKLAŞTI ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle antreman sahalarından olan miniklerden 9 yaşındaki Kerem Keten "Basketbol oynuyorum. Turnuva yaklaşıyor, kaybetmeyi hiç istemiyoruz. Maçlara antremansız çıkıyoruz. Turnuva için çok çalışmamız lazım ama spor salonuna giremiyoruz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz acilen" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü tarafından yapılan açıklamada ise okulun bir süre önce isim ve el değiştirdiği, Favori İstanbul Spor Kulübü'nün, spor salonu için yaptığı anlaşmayı bir önceki kurumla gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Miniklerden formalı protesto “Çalışmak istiyoruz”
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