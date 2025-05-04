Miniklerden Gazze'deki zulme karşı destek yürüyüşü: "Çocuklar ölmesin"

Ahi Evran Camii önünde toplanan çocuklar ve aileleri, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli renklerde balonlarla Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik sırasında çocuklar, Gazze'de hayatını kaybeden yaşıtlarını anmak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı. "Çocuklar ölmesin" sloganları attı. Duygusal anların yaşandığı yürüyüşte vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Gazze'deki yaşıtlarını unutmadıklarını belirten Hatice Demirkaya "Bugün burada çok üzgünüm çünkü Gazze'deki çocuklar bizim gibi oyun oynayamıyorlar. Onlar çok acı çekiyorlar. Benim en büyük dileğim, oradaki çocukların savaşlardan, acılardan kurtulup huzur içinde yaşamaları. Hepimiz barış istiyoruz." dedi.

Cacabey Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Kırşehir Kudüs Platformu temsilcileri, "Her balon, bir çocuğun yaşama hakkını simgeliyor. Gazze'de her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.